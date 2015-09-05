Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лев: «Мы вложили 100 миллионов фунтов в развитие молодых футболистов»

    Лев: «Мы вложили 100 миллионов фунтов в развитие молодых футболистов»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что богатые клубы АПЛ уничтожают будущее английской сборной, покупая футболистов за баснословные деньги, в том числе и у немецких клубов.

    «Клубы АПЛ сейчас платят в три раза больше, чем раньше. Но хорошо, что деньги теперь приходят в Бундеслигу. Это помогает нам сделать сборную Германии сильнее, потому что в последние годы мы смогли вложить в развитие молодых футболистов 100 миллионов фунтов», – говорит Лев.

    Наставник немцев предрекает непростое время для сборной Англии.

    «Англии придется столкнуться с тем обстоятельством, что их молодые футболисты не будут получать в своих клубах игровое время. Именно поэтому английская сборная не может ярко выступить на крупных соревнованиях».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997242
    numo441349
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+