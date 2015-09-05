Лев: «Мы вложили 100 миллионов фунтов в развитие молодых футболистов»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что богатые клубы АПЛ уничтожают будущее английской сборной, покупая футболистов за баснословные деньги, в том числе и у немецких клубов.

«Клубы АПЛ сейчас платят в три раза больше, чем раньше. Но хорошо, что деньги теперь приходят в Бундеслигу. Это помогает нам сделать сборную Германии сильнее, потому что в последние годы мы смогли вложить в развитие молодых футболистов 100 миллионов фунтов», – говорит Лев.

Наставник немцев предрекает непростое время для сборной Англии.

«Англии придется столкнуться с тем обстоятельством, что их молодые футболисты не будут получать в своих клубах игровое время. Именно поэтому английская сборная не может ярко выступить на крупных соревнованиях».