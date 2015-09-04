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    Билялетдинов может получить пост в РФС

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов может перейти на работу в РФС. Об этом сообщил глава Футбольного союза Виталий Мутко.

    «Мне этот тренер нравится. Где-то, наверное, руководство клуба поспешило. Я считаю, что такие люди должны работать в футболе. Возможно, мы рассмотрим вариант его приглашения на работу в РФС.

    В ближайшее время встречусь с президентом Татарстана Миннихановым и поговорю с ним относительно сложившейся ситуации», – сказал он.

    Напомним, в «Рубине» сегодня сменился президент, а отставка Билялетдинова ожидается в ближайшие дни.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2015 17:12
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    Комментарии (2)
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    headdevil
    1441389164
    Да ну- не тренер он, физрук самый настоящий
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    ologreds
    1694997244
    numo441312
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