Широков: «Не вернулся бы в «Спартак», если бы там остался Якин»

Полузащитник Роман Широков рассказал, что решил остаться в «Спартаке» после разговора с новым главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым. Игрок сборной России подчеркнул, что, вероятно, не вернулся бы в команду из аренды в «Краснодаре», если бы на посту наставника оставался швейцарец Мурат Якин.

– По большому счету да, вопрос с возвращением в «Спартак» для меня решился после разговора с Дмитрием Аленичевым, – говорит Широков.

– Но вы и с Муратом Якином общались, и он тоже убедил вас, что будете полезны команде. В чем разница между этими двумя разговорами?

– В разговоре с Муратом не чувствовал большой заинтересованности. А с Дмитрием Анатольевичем почувствовал ее практически сразу.

– Находясь в аренде в «Краснодаре», вы, кажется, сжигали все мосты. Думали тогда, что вернетесь в «Спартак»?

– Все зависело от обстоятельств. Если бы оставался Мурат, то смысла возвращаться не было бы. Пришел другой человек – и другие реалии появились.

– Приглашая Аленичева, «Спартак» объявил о существенных структурных изменениях. Было сказано, что в команду пришли профессионалы. По возвращении вы почувствовали какие-то перемены?

– Профессионалы и до этого работали. Просто пришли люди, которые живут «Спартаком». Тот же Егор Титов. Что бы ни говорили, но это имеет огромное значение, когда человек пропитан спартаковским духом, причем победным.