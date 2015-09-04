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    • Широков: «Не вернулся бы в «Спартак», если бы там остался Якин»

    Широков: «Не вернулся бы в «Спартак», если бы там остался Якин»

    Полузащитник Роман Широков рассказал, что решил остаться в «Спартаке» после разговора с новым главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым. Игрок сборной России подчеркнул, что, вероятно, не вернулся бы в команду из аренды в «Краснодаре», если бы на посту наставника оставался швейцарец Мурат Якин.

    – По большому счету да, вопрос с возвращением в «Спартак» для меня решился после разговора с Дмитрием Аленичевым, – говорит Широков.

    – Но вы и с Муратом Якином общались, и он тоже убедил вас, что будете полезны команде. В чем разница между этими двумя разговорами?

    – В разговоре с Муратом не чувствовал большой заинтересованности. А с Дмитрием Анатольевичем почувствовал ее практически сразу.

    – Находясь в аренде в «Краснодаре», вы, кажется, сжигали все мосты. Думали тогда, что вернетесь в «Спартак»?

    – Все зависело от обстоятельств. Если бы оставался Мурат, то смысла возвращаться не было бы. Пришел другой человек – и другие реалии появились.

    – Приглашая Аленичева, «Спартак» объявил о существенных структурных изменениях. Было сказано, что в команду пришли профессионалы. По возвращении вы почувствовали какие-то перемены?

    – Профессионалы и до этого работали. Просто пришли люди, которые живут «Спартаком». Тот же Егор Титов. Что бы ни говорили, но это имеет огромное значение, когда человек пропитан спартаковским духом, причем победным.

    Источник: Коммерсант

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    04.09.2015 10:48
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Serjoga
    1441359955
    Опять пиарят Широкова!
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    n272nm
    1441361540
    "Тот же Егор Титов. Что бы ни говорили, но это имеет огромное значение, когда человек пропитан спартаковским духом, причем победным."(С) БРОМАНТАНОМ ОН ПРОПИТАН :)))))
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    морозз
    1441396449
    Хорошо сказал!
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    ologreds
    1694997246
    numo441280
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