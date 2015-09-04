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    • Маркевич: «Фергюсон назвал наш матч с «Севильей» лучшим финалом Лиги Европы в истории»

    Маркевич: «Фергюсон назвал наш матч с «Севильей» лучшим финалом Лиги Европы в истории»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился впечатлениями от XVII Форума элитных тренеров УЕФА, который состоялся в швейцарском Ньоне.

    «Общались о тенденциях современного футбола. Например, о контроле мяча, вспоминали наши матчи. Ту же игру с «Севильей», «Аяксом». Если контроль в атаке — это одно дело, если на своей половине поля, то это особо никакого преимущества не дает.

    Алекс Фергюсон сказал, что у нас с «Севильей» (2:3) был один из лучших финалов Лиги Европы в истории этого турнира. И мне было очень приятно это услышать от великого тренера. Мне было приятно оказаться среди топ-тренеров Европы. Мне, кстати, пожелали в следующем году добиться не меньшего. Такие встречи дают мотивацию и прибавляют эмоций.

    Общался с тренером «Фиорентины» Паулу Соузой. Он очень доволен работой Николы Калинича. Уже сейчас понятно, что он серьезно поможет «фиалкам». Также говорил с Унаи Эмери о Коноплянке. Эмери доволен, как работает Коноплянка. Но на все нужно время, чтобы Коноплянка привык к новой команде.

    Общался почти со всеми тренерами. С Рафой Бенитесом вспоминали наш полуфинал Лиги Европы. Пожелал ему удачи в работе с «Реалом». Также мне было важно говорить с наставником «Байера» Шмидтом, ведь они играли с «Лацио», и впереди у нас противостояние с этим клубом. Много общался с Мирчей Луческу. Ведь мы сидели рядом», – рассказал Маркевич.

    Отметим, что на Форуме также присутствовали Арсен Венгер, Юрген Клопп, Массимилиано Аллегри, Мануэль Пеллегрини, Лоран Блан, Луис Энрике, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и другие ведущие специалисты. Руководили собранием глава тренерского штаба УЕФА Алекс Фергюсон и президент УЕФА Мишель Платини.

    Источник: Matchday.ua

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    04.09.2015 10:33
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    Комментарии (3)
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    Petrak86
    1441355977
    А я думал САФ на пенсии наслаждается жизнью, попивая коктейли на берегу океана. А он оказывает в УЕФА работает
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    Igreks
    1441364701
    А моуринью не было
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    ologreds
    1694997247
    numo441279
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