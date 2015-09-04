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    Касаев: «Деньги от штрафов складываю в ящик»

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал, что изменилось в команде в плане дисциплины с приходом главного тренера Игоря Черевченко.

    – Божович и Черевченко. У них ведь образ тренеров, которые, что называется, свои парни для игроков. Что поменялось после ухода Миодрага?

    – При Божовиче не было стены между игроками. Было общение. И у Миодрага, и у Геннадьевича отношения с футболистами одинаковые. А тренировочный процесс поменялся. Все строже стало.

    – В чем это проявляется?

    – В мелочах. Но из них складывается результат. Допустим, опаздываешь на минуту – штраф.

    – Какой?

    – Пять тысяч рублей. Кстати, штрафы я собираю.

    – Интересно. Раньше такой практики не было?

    – Была. Но, как говорю, сейчас все строже. 10 минут опоздания – уже 10 тысяч.

    – То есть вы еще и кассир?

    – Нет. Просто меня главный тренер спросил: «Касаев, будешь собирать штрафы?». Я согласился. Это такая черная касса. С такой сталкивался еще в Казани, когда за «Рубин» играл. Там Рома Шаронов собирал штрафы. Потом эти деньги тратили на всякие мероприятия. На дни рождения ребятам, например, покупали подарки. Так и мы в «Локомотиве» хотим.

    – Не спрашиваю, сколько собрали. Но у вас в номере на базе сейф?

    – Складываю в ящик, да и все, – сказал Касаев.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2015 07:30
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    Комментарии (2)
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    Karabaz
    1441354914
    Потрясающе =)
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    ologreds
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