Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Черышев: «Не хотел бы переходить в русские клубы»

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев побеседовал с журналистами о своей нынешней роли в мадридском клубе. Футболист опроверг слух о том, что главный тренер Рафаэль Бенитес хочет сделать его защитником.

    «Я с тренером об этом не разговаривал. Думаю, он видит меня левым полузащитником. Речи об игре в защите вообще не шло. Есть футболисты на этой позиции: Марсело, Арбелоа, Начо. Многие могут там сыграть. Конечно, если возникнет сильная нужда, могу сыграть в обороне. Но в атаке мне комфортнее», – комментирует Чершев.

    Футболист отметил, что конкуренция в «Реале» на его позиции сильная.

    «Сейчас ситуация в клубе не самая простая, потому что я выступаю на одной позиции с лучшим футболистом мира, одним из лучших. И, конечно, мне бы хотелось получать больше времени. Тренер и клуб сказали, что доверяют мне, что я нужен команде. Буду ждать своего шанса, чтобы его использовать».

    Также Черышев подтвердил интерес к себе со стороны клубов РФПЛ.

    «Постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе».

    Кроме того, игрок прокомментировал отступные в размере 200 миллионов евро, прописанные в его контракте.

    «Наверное, «Реал» не хотел, чтоб меня кто-то купил».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 02:01
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Roman1911
    1441322307
    правильно не хрен здесь делать)))
    Ответить
    slavutiq70
    1441335385
    Ну дальше сиди на лавке
    Ответить
    locky
    1441339887
    Зенит меньше наличных предлагал? - не верю!!! Остался в Реале, чтобы выиграть лигу чемпионов, не попадая в заявку? - не верю!! В Испании бордели лучше? - вот тут фиг знает... и вообще правильно - "Российские"
    Ответить
    kkomov
    1441351020
    если он так сказал, значит он не наш! фуфло он. и как игрок средний - чего с ним так носятся?
    Ответить
    suhow6
    1441357693
    сиди дрочи
    Ответить
    Serjoga
    1441360293
    А кому ты в России нужен? Ты же, по сути, иностранец! Ну и сиди в запасе, жди своего шанса и протирай трусишки!
    Ответить
    Protosser
    1441371924
    Правильно. Тут только деградировать..
    Ответить
    Den_777
    1441386611
    Он бы хорошо смотрелся бы в ЦСКА или Краснодаре.
    Ответить
    ologreds
    1694997248
    numo441256
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+