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    Фанат «Шальке» получил полтора года тюрьмы за файеры

    Поклонник «Шальке» приговорен к 18 месяцам тюрьмы за использование пиротехники во время матча с «Айнтрахтом», который состоялся в 2012 году.

    Во время той игры болельщик «Шальке» зажег около двух десятков файеров, из-за чего пострадали восемь человек, среди которых был 12-летнй ребенок.

    Первый суд приговорил виновного к условному сроку, однако после обжалования этого решения прокуратурой было назначено реальное тюремное заключение. Причиной ужесточения приговора стало наличие у болельщика уголовной судимости в прошлом.

    Источник: Р-Спорт

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    03.09.2015 22:19
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