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    • «Галатасарай» уволил сотрудника, сорвавшего трансфер Гросскройца

    «Галатасарай» уволил сотрудника, сорвавшего трансфер Гросскройца

    «Галатасарай» нашел сотрудника, виновного в срыве трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца.

    Ранее турецкий клуб сообщал, что все документы по переходу футболиста были в порядке, а причиной срыва сделки стала техническая неполадка в международной системе регистрации трансферов. Однако УЕФА утверждает, что клуб не принял всех необходимых мер для своевременного завершения перехода.

    Теперь выяснилось, что заместитель управляющего менеджера «Галатасарая» Угур Йилдыз подготовил пакет документов, в котором не хватало необходимых подписей. За этот недосмотр Йилдыз освобожден с занимаемой должности.

    Гросскройц сможет перейти в «Галатасарай» в январе.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.09.2015 21:39
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    Комментарии (3)
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    El_Chori
    1441317252
    Освобожден))) все по делу!
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    locky
    1441338883
    прошел слушок в Реале места освободились))
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    ologreds
    1694997250
    numo441236
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