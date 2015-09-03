Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кранчар: «Ребров сделал из «Динамо» супер-клуб»

    Полузащитник киевского «Динамо» Нико Кранчар, который этим летом вернулся в клуб, рассказал о своем будущем внутри команды.

    «Я очень счастлив, что вернулся в «Динамо». Нахожусь в хорошей форме и надеюсь, что помогу команде и буду нужен главному тренеру. После последней травмы, а это была травма икроножной мышцы, у меня было много времени на восстановление. Реабилитация прошла успешно, сейчас нахожусь в хорошей физической форме. Сергей Ребров сделал из «Динамо» супер-команду. Результаты, которые показывает клуб, говорят сами за себя. Поэтому я прекрасно осознаю, что мне будет не так просто сразу пробиться в основной состав.Если тренер будет мне доверять и даст мне шанс, я постараюсь ним воспользоваться на сто процентов.»

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SD-Podonok
    1441293248
    Давай, Ніко, покажи, на що ти здатний!
    Ответить
    suhow6
    1441294837
    пошли нах хохлы
    Ответить
    ologreds
    1694997253
    numo441186
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+