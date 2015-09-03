ЦСКА определился с заявкой на Лигу чемпионов

ЦСКА определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов. В список Леонида Слуцкого вошли 23 футболиста.

Вратари: Сергей Чепчугов, Игорь Акинфеев, Илья Помазун*

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Никита Чернов*.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Алан Дзагоев, Александр Цауня, Георги Миланов, Роман Ерeменко, Александр Головин*, Бибрас Натхо.

Нападающие: Кирилл Панченко, Ахмед Муса, Александр Макаров*, Сейду Думбия.



* — список Б.

Напомним, на групповой стадии турнира армейцы сыграют с английским «Манчестер Юнайтед», немецким «Вольфсбургом» и голландским ПСВ.