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    ЦСКА определился с заявкой на Лигу чемпионов

    ЦСКА определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов. В список Леонида Слуцкого вошли 23 футболиста.

    Вратари: Сергей Чепчугов, Игорь Акинфеев, Илья Помазун*

    Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Никита Чернов*.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Алан Дзагоев, Александр Цауня, Георги Миланов, Роман Ерeменко, Александр Головин*, Бибрас Натхо.

    Нападающие: Кирилл Панченко, Ахмед Муса, Александр Макаров*, Сейду Думбия.

    * — список Б.

    Напомним, на групповой стадии турнира армейцы сыграют с английским «Манчестер Юнайтед», немецким «Вольфсбургом» и голландским ПСВ.

    Источник: УЕФА

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    03.09.2015 09:16
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    Комментарии (16)
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    алекс88
    1441262656
    Амир спать будет, зима же скоро
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    VIPded
    1441262699
    Удачи!!!
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    КДС_
    1441262850
    Амир на банку был куплен что ли? Странберга купили -сидит, Алиева купили в аренду пошел! В чем сила брат,в чем сила)
    Ответить
    Tommy Lee
    1441265203
    Удивляет отсутствие Амира Натхо и наличие Панченко в списке.
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    liverpool-today
    1441268695
    Маловато защитников у ЦСКА. Не дай бог травмы или карточки и играть то некому. Да и нападающий всего один центральный.
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    bset
    1441271495
    Натхо - усиление под Кубок России что ли? Жесть...
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    Лыков
    1441277282
    Макаров?!
    Ответить
    ologreds
    1694997256
    numo441142
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