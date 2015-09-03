Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов: «Не готов озвучить фамилию игрока «Урала», ставившего на победу «Терека»

    Бубнов: «Не готов озвучить фамилию игрока «Урала», ставившего на победу «Терека»

    Эксперт Александр Бубнов заявил, что не готов озвучить фамилию игрока «Урала», который якобы ставил деньги на победу «Терека» (3:3) в матче седьмого тура РФПЛ.

    «Дзичковскому передали информацию, что игрок «Урала» ставил деньги, и поэтому начался сыр-бор. Фамилию он не говорит. Но мне сказали – я в шоке был. Это инсайд, его надо проверять. Озвучить фамилию я не готов. Если я все начну говорить, что сказали, его можно и вычислить. Говорить ничего не буду, это все очень серьезно, просто так это возникнуть не могло. Я работал в комитете по договорным играм, знаю, что это такое. К нам тогда президент клуба Тукманов обращался по поводу договорных игр, они подозревали игроков. Это впервые такое – президент клуба официально обратился по поводу своих игроков. Они вынесли сор из избы и мы разбирались. Больше того, мне чиновник ФНЛ давал информацию по договорной игре. Сами не хотели, нам давали, а это их прямая обязанность. Встает вопрос – кто там был комиссар на игре? Не кто-то, а Куликов Сережа, он давно работает. Само его заявление – мы поехали и спасли честь футбола, у нас было много встреч. С кем, по какому поводу?», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дагыстанец
    1441252154
    Точно балабол
    Ответить
    Оззи
    1441252923
    Пёс.......И интригант....
    Ответить
    Тазит
    1441258361
    трепло...
    Ответить
    Faith
    1441260108
    Не надо пустую шимиху поднять,надо доказывать.я слышал он говорил я говорил что за детская игра.надо и Бубнова наказать еслы рн не докажет
    Ответить
    Raulya
    1441262654
    Знал бы сказал бы а не в пустую трындел...заливат бубен просто
    Ответить
    JendosParavoz
    1441269941
    обычный балабол..
    Ответить
    ologreds
    1694997256
    numo441129
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+