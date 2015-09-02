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    ФИФА отклонила трансфер Гросскройца

    Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Кевина Гросскройца в «Галатасарай» сорвался.

    Ранее турецкий клуб сообщал, что отправил информацию о переходе Гросскройца за пять минут до закрытия трансферного окна, но из-за технической ошибки в системе регистрации трансферов игроков TMS эти данные были сохранены уже после полуночи, когда окно было закрыто. «Галатасарай» заявлял, что ждет решения ФИФА по этому вопросу.

    Теперь же появилась информация о том, ФИФА запретила этот переход, потому что документация не содержала необходимых подписей.

    Источник: Football

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    02.09.2015 20:34
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    Комментарии (4)
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    Мангыч
    1441218435
    Эх, хороший был игрок , но не смог перебраться в ТОП клуб
    Ответить
    95-shishani-95
    1441224952
    Надо зимой брать
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    Barsuk52
    1441261291
    зачем было все в последние 5 минут решать
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    ologreds
    1694997258
    numo441098
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