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    • Митрофанов: «Может быть, «Милан» или «Ювентус» должны быть дисквалифицированы на пару лет»

    Митрофанов: «Может быть, «Милан» или «Ювентус» должны быть дисквалифицированы на пару лет»

    Руководство «Зенита» недовольно методами, которые используют некоторые европейские клубы в своих трансферных кампаниях. В частности, генеральный директор питерского клуба Максим Митрофанов прокомментировал попытки «Милана» и «Ювентуса» приобрести полузащитника Акселя Витселя.

    «Читаешь итальянскую прессу и удивляешься. Абсолютная чушь. В последние два дня начали предпринимать какие-то попытки и итальянцы, и другие. Ответ был прост – вы на часы посмотрите. Плюс переговоры нужно вести», – сказал Митрофанов.

    Кроме того, гендиректор предположил, что европейские клубы выходили на игроков «Зенита» и их агентов. Если это подтвердится, то «Зенит» может пожаловаться в УЕФА.

    «Возможно, они пытались вести переговоры с игроками и их агентами. Но это повод УЕФА подумать, насколько они соблюдают регламент по трансферам и переходам, нарушают его предложения. Может быть, «Милан» или «Ювентус» должны быть дисквалифицированы на пару лет. Возможно, напишем письмо в УЕФА, если у нас будут факты».

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2015 19:34
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    Комментарии (2)
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    Пффф! а ты поплачь ещё
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