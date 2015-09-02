Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Реднапп: «У «Ливерпуля» худший состав за многие годы»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп раскритиковал «Ливерпуль»:
    «Команде повезло, что у нее есть хоть какие-то очки. «Борнмут» должен был побеждать их, а в Стоке они забили случайный чудо-гол. Единственный момент, когда команда играла хорошо – первый тайм против «Арсенала».

    Их состав выглядит абсолютно средним, и мне он кажется худшим за последние годы. Если «Ливерпуль» попадет в пятерку, это будет хороший результат. Впрочем, у них есть шанс и на победу в чемпионате», – сказал Реднапп.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RedWolf95
    1441203613
    Ливерпуль проста не хочет за что боролся, иначе удерживали бы своих лидеров и покупали бы достойных
    Ответить
    ologreds
    1694997260
    numo441071
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+