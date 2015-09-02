Мартинес доволен подписанием Леннона

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес остался доволен тем, что клуб приобрел вингера Аарона Леннона. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде на «Гудисон Парк», однако клуб не сумел сразу его выкупить из-за высокой цены, которую назначил «Тоттенхэм».

«Аарон играл большую роль в команде во второй половине прошлого сезона, и я надеюсь, что он будет таким же продуктивным.

Его уважают в раздевалке, у него огромный опыт выступлений в Премьер-лиге, и он соответствует уровню амбиций нашего клуба», – сказал Мартинес.