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    • Ринат Билялетдинов: «Получается, Карасев – хозяин, а мы холопы»

    Ринат Билялетдинов: «Получается, Карасев – хозяин, а мы холопы»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что недоволен судейскими решениями в некоторых матчах с участием его команды. Особое внимание специалист уделил арбитражу Сергея Карасева, удалившего Сергея Рыжикова и Соломона Кверквелию в играх с «Мордовией» и «Амкаром» соответственно.

    «В матче с «Мордовией» Карасев просто глумился над Рыжиковым. Там не было фола, игрок об него просто споткнулся, вратарь не фолил. Но если фол, ну дай пенальти и все. А там человек с таким наслаждением показывает на «точку», показывает красную… Судья красуется, любуется сам собою. У нас вообще судьи во время матча слишком много, незаслуженно много. Суть игры-то в том, чтобы арбитр не был главной фигурой, важно видеть суть игры, а не устраивать казней. Не надо игру ломать под себя.

    Три удаления за первые семь туров! И решения вроде бы такие, что не подкопаешься. Тут выгнали Рыжикова, в матче с «Амкаром» тот же Карасев удалил нашего Кверквелию, удалили Кузьмина со «Спартаком». Да, Кверквелия там был сто процентов не прав, он отмахнулся, но почему же провокатор не удален? Получается, Карасев -– хозяин, а мы холопы. Вспомните матч со «Спартаком» -– там Кузьмин катится, мяч попадает ему со спины в руку, его удаляют, но через две минуты так же мяч попадает в руку и Таски – свисток Лапочкина молчит. Где же справедливость? Все понимаю, счет 0:1, а тут штрафная, надо ставить пенальти – и счет сравняется.

    Да, я пострадавшая сторона, но это не оправдание. Прежде чем осуждать и поливать меня, а у нас любят топтать, посмотрите на ситуацию глазами Кузьмина. Где же справедливость – пусть Карасев объяснит Кверквелии и Рыжикову. Не надо мне ссылаться на циркуляры, вы над игроками-то не глумитесь. Ругали Толстых за фразу «посмотреть в глаза ребятам», а я бы хотел, чтобы судьи после своих свистков иногда действительно что-то футболистам объясняли. Ненавижу двойные стандарты, когда одним можно все, а другой рылом не вышел и не имеет права слова сказать в свою защиту. Подлости я сам не делал ни игроком, ни тренером и могу сказать совершенно определенно: футболисты двойные стандарты чувствуют. Оправданий я не ищу, но за команду постою. Ни на что не жалуюсь, просто констатирую факты низкой квалификации, необъективности», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2015 10:31
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    Комментарии (5)
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    Lakhamu
    1441179346
    "У нас вообще судьи во время матча слишком много, незаслуженно много." много чего?
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    VIPded
    1441182400
    Пора на видеоарбитраж переходить!
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    ologreds
    1694997262
    numo441040
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