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    • Ринат Билялетдинов: «Надеюсь, на улицу без компенсации не выгонят»

    Ринат Билялетдинов: «Надеюсь, на улицу без компенсации не выгонят»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что четвертого сентября приедет в Казань, чтобы с большой долей вероятности попрощаться с командой.

    – Как у вас дела, вы уже в Казани или выходные проводите в Москве?

    – Занимаюсь делами в Москве. В Казань лечу четвертого числа.

    – С руководством говорили?

    – Да, был определенный разговор.

    – Заявление просили написать?

    – Никто на меня не давит. Четвертого на месте все решим. Но по всей вероятности, если руководящая группа в лице президента клуба Валерия Сорокина уходит, то цепочка перейдет и на меня.

    – Вы защищены контрактом?

    – Надеюсь, да. Юристы говорят, что защищенность есть.

    – На улицу не выгонят без компенсации?

    – Не должны. Надеюсь, этого не произойдет.

    – Вам предъявляли за эти дни в лицо какие-то претензии?

    – Нет. Я ситуацию вижу так: нет результата, но в плане самоотдачи у меня вопросов нет, команда управляема, билась. Да, она не всегда была готова в силу определенного перегруза. Но я видел глаза ребят, в этом плане меня не обмануть.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2015 10:11
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