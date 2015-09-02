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    Гросскройц стал игроком «Галатасарая»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц стал игроком «Галатасарая». Ранее сообщалось, что переход не был оформлен до закрытия трансферного окна.

    Футболист подписал контракт сроком на три года. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Кроме того, «Галатасарай» должен будет доплатить «Боруссии» 250 тысяч евро, если выйдет в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Зарплата Гросскройца в первый сезон составит 1,85 миллиона фиксированно плюс по 20 тысяч за каждый сыгранный матч. Во второй и третий сезон — 1,5 миллиона плюс по 20 тысяч за каждый матч.

    Источник: ФК «Галатасарай»

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    02.09.2015 10:03
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