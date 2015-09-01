Галлиани: «Балотелли понял, что это его последний шанс»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о том, как ведет себя нападающий Марио Балотелли, арендованный у «Ливерпуля». Галлиани отмечает, что подход футболиста к делу изменился в лучшую сторону.

«Балотелли очень изменился. Абсолютно изменился, стал совсем иначе относиться к делу. Он первым приходит на тренировку и уходит позже остальных. Синиша Михайлович просит игроков являться к завтраку в 8:30, а Марио на месте уже в 8 часов».

Вице-президент уверен, что Балотелли осознает свое положение.

«Мне кажется, он понял, что это его последний шанс. Уверен, он его не упустит. Его талант и способности никогда не вызывали вопросов. Если он и дальше будет относиться к делу точно так же, у него всe получится».