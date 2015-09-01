«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по трансферу Ройса

«Манчестер Юнайтед» пытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

Немецкий клуб готов расстаться со своим футболистом, однако стороны не могут договориться о цене. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предлагает 68 миллионов евро, тогда как «Боруссия» настаивает на сумме в 82 миллиона.

Дортмундская «Боруссия» разнесла «Боруссию» из Менхенгладбаха – 6:0. В пяти голах поучаствовал Ройс.⚽️ 26 минута – гол