«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по трансферу Ройса

Нет Марко, только не в это болото!!!
«Манчестер Юнайтед» пытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.
Немецкий клуб готов расстаться со своим футболистом, однако стороны не могут договориться о цене. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предлагает 68 миллионов евро, тогда как «Боруссия» настаивает на сумме в 82 миллиона.
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Боруссию» из Менхенгладбаха – 6:0. В пяти голах поучаствовал Ройс.⚽️ 26 минута – гол
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Боруссию» из Менхенгладбаха – 6:0. В пяти голах поучаствовал Ройс.26 минута – гол32 минута – ассист70 минута – ассист74 минута – ассист82 минута – голМарко – капитан дортмундцев. Он находится в системе клуба с 2003 года. pic.twitter.com/qrauqqzOVZ– Бомбардир (@bombardir_ru) February 20, 2022