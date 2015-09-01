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    «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по трансферу Ройса

    «Манчестер Юнайтед» пытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

    Немецкий клуб готов расстаться со своим футболистом, однако стороны не могут договориться о цене. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предлагает 68 миллионов евро, тогда как «Боруссия» настаивает на сумме в 82 миллиона.

    Источник: Eurosport.ru

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    01.09.2015 19:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Оззи 1 сентября 2015, 22:33

      Нет Марко, только не в это болото!!!

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      Рейтинг: +10

      RooneyVanPersie > Оззи 2 сентября 2015, 22:41

      Болото в лесу . или на поле твоя команда играет любимая . вечно найдётся умнарь какой нибудь . не ужели нельзя нормально разговаривать .

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 1 сентября 2015, 22:21

      Да Боруссия недавно была готова продать его за 25 или хотя бы за 35 , а теперь просят 82 ? Очуметь !

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      Рейтинг: +17

      RedWolf95 1 сентября 2015, 19:39

      А вот оно что - вот почему янузай перешел в Дортмунд, умно.ройс хорош будет, но многие зададут щас вопрос - в место кого? Я думаю можно вместо депая , пусть депай на замену выходит и доказывает свой супер талант.

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 1 сентября 2015, 19:34

      Раз уж за Мартиаля 80 заплатили, то за Ройса можно и 100 заплатить....

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