Кобелев: «Я доволен тем, как мы выглядели сегодня»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями после игры с «Уфой» в седьмом туре чемпионата России, а также прокомментировал ситуацию по трансферам бело-голубых.

- Как мы и предполагали, игра не оказалась простой. "Уфа" любит и умеет вести единоборства. Это команда бойцов. Нам удалось взять мяч под контроль. Ребята выполнили установку и забили дважды, а могли еще больше. Я доволен тем, как мы выглядели сегодня.

За "Динамо" опять забили защитники…

– Да, но моменты-то имели и хавбеки, и форварды! Ионов, Жирков, другие… Есть моменты – значит, и голы придут. В ближайших матчах, я уверен.

Кто-то еще в ближайшее время уйдет из "Динамо"?

– Ребята, мы говорим об игре или о трансферах?

Дуглас только что официально стал игроком "Трабзонспора"…

– Когда это произошло? Видимо, во время нашей игры? Сейчас горячая пора на рынке. А трансферы любят тишину. Европейские клубы порой темнят до последнего – и бывают правы. Мы тоже комментируем только свершившиеся переходы.

Жирков останется в команде?

– Вот он только что был на поле, играл, пенальти заработал…