Видеотрансляция матча «Динамо» - «Уфа» - на «Бомбардире»

Седьмой тур Российской Премьер-Лиги вчера стартовал матчами «Урал» - «Терек» и «Ростов» - «Амкар», а первой игрой сегодняшнего дня станет «Динамо» - «Уфа».

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Уфа». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:00, не пропустите!