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    Боккетти: «Сейчас готов как собака биться на поле»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, почему вторую половину минувшего сезона он провeл на правах аренды в «Милане». Футболист отметил, что чувствуя доверие со стороны тренера, готов выкладываться на поле на 120 процентов.

    «Да, это было непростое время. Был в команде, но не понимал, что там делал. Это потерянный и несчастливый для меня сезон. Конечно, разговаривал с Муратом Якином на эту тему. Он мне отвечал, что пока не соответствую его требованиям, которые он предъявляет футболистам в игре на все 100 процентов. Но я думал так: если сижу на скамейке, то как могу соответствовать каким-то игровым требованиям? Или всем 100 процентам? Футболист должен играть.

    Невозможно сконцентрировать своe внимание только на футболе, потому что в голове всe время появляются какие-то другие мысли, которые только мешают. А когда я понимаю, что на меня надеются и в меня верят, выкладываюсь не на 100, а на 110, на 120 процентов. Сейчас готов как собака биться на поле», – сказал Боккетти.

    Источник: Бобсоккер

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    26.08.2015 11:10
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    Комментарии (5)
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    Salamandr89
    1440582575
    Умница. Так и надо! А лучше пусть как муравей бьется!
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    Карапузззик
    1440583307
    Как собака биться не надо, надо играть как футболист
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    джон базелон
    1440587562
    Конечно проще обвинять во всем тренера,не в Спартаке и уж тем более в Милане,он не показал вообще ни чего!
    Ответить
    firewing
    1440593579
    Только без укусов!
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    ologreds
    1694997311
    numo440329
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