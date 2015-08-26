Боккетти: «Сейчас готов как собака биться на поле»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, почему вторую половину минувшего сезона он провeл на правах аренды в «Милане». Футболист отметил, что чувствуя доверие со стороны тренера, готов выкладываться на поле на 120 процентов.

«Да, это было непростое время. Был в команде, но не понимал, что там делал. Это потерянный и несчастливый для меня сезон. Конечно, разговаривал с Муратом Якином на эту тему. Он мне отвечал, что пока не соответствую его требованиям, которые он предъявляет футболистам в игре на все 100 процентов. Но я думал так: если сижу на скамейке, то как могу соответствовать каким-то игровым требованиям? Или всем 100 процентам? Футболист должен играть.



Невозможно сконцентрировать своe внимание только на футболе, потому что в голове всe время появляются какие-то другие мысли, которые только мешают. А когда я понимаю, что на меня надеются и в меня верят, выкладываюсь не на 100, а на 110, на 120 процентов. Сейчас готов как собака биться на поле», – сказал Боккетти.