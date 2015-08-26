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    • Главный тренер «Селтика»: «Мои игроки словно чего-то боялись»

    Главный тренер «Селтика»: «Мои игроки словно чего-то боялись»

    Главный тренер «Селтика» Ронни Дейла выразил разочарование результатом ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Мальме» (0:2). Специалист взял на себя ответственность за поражение.

    «Все очень просто – мы даже не приблизились к своему уроню. Когда мяч оказывался у нас, команда чувствовала дискомфорт. Мои игроки словно чего-то боялись. Это разочаровывает. И дело не в одном-двух футболистах – это касается всей команды. Естественно, ответственен за это именно я. «Мальме» заслужил выход в групповой турнир Лиги чемпионов», – сказал Дейла.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2015 06:53
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