Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Футболист «Урала» сделал ставку на матч своей команды с «Тереком»

    Футболист «Урала» сделал ставку на матч своей команды с «Тереком»

    Неназываемый игрок «Урала», а также несколько футболистов из низших лиг сделали ставки в букмекерской конторе на матч седьмого тура РФПЛ «Урал» – «Терек».

    «Зачитали внутреннее письмо одной из контор с грифом «дсп»: ставки на «Терек» сделали несколько игроков низших лиг и футболист «Урала». Контора светиться не хочет. Однажды оповестила власти, поимела один геморрой», – рассказал бывший руководитель департамента информационной политики РФС Евгений Дзичковский.

    Накануне некоторые букмекерские конторы вообще перестали принимать ставки на эту игру. Матч «Урал» – «Терек» состоится 28 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Oleg-7
    1440545522
    этот игрок Урала наверняка поставил на Терек
    Ответить
    Oleg-7
    1440545558
    оо блин, не дочитал, он и так поставил на Терек
    Ответить
    джон базелон
    1440566862
    Бежим к контору??или теперь все пропало)?
    Ответить
    морозз
    1440572301
    Продажный Урал и не менее продажный Терек!
    Ответить
    roman230582
    1440572326
    Не х..р вообще на наш футбол ставить и принимать ставки.
    Ответить
    Wilhelmson
    1440572378
    Позорище, помойка а не лига! Перехожу на чемпионат сан марино, там все по чести)
    Ответить
    vov4ick
    1440583476
    Неназываемый игрок "Урала" - всю контору спалил
    Ответить
    ologreds
    1694997313
    numo440297
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+