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    «Ювентус» отправил «Зениту» запрос по Витселю

    «Ювентус» обратился к «Зениту» с просьбой предоставить информацию по трансферу полузащитника Акселя Витселя.

    Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хотел узнать, за какую сумму питерцы готовы расстаться со своим футболистом.

    Таким образом, бельгиец может попрощаться с «Зенитом» уже во время этого трансферного окна. Ранее агент игрока сообщил, что Витсель не собирается продлевать договор с российской командой. Основным претендентом на полузащитника до недавних пор считался «Милан».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.08.2015 22:55
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    Комментарии (8)
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    alexxxi
    1440532787
    Продавайте.
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    FCSM 06
    1440533693
    больше 20 лямов не дадут ,а покупали то за 40
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    VIKING107
    1440535447
    да сливайте его нафиг! не бьется он за зенит, лучше на вырученые деньги взять игрлка живого.
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    nim-
    1440537481
    Вместо Погба, который уже в Челси почти, норм
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    roman230582
    1440567723
    Не хотелось бы этого трансфера, Зениту он нужнее, а в ЮВЕ скорее всего на лавку сядет.
    Ответить
    scalette05
    1440578352
    Он в Юве заиграет лучше чем в Зените
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    ologreds
    1694997313
    numo440291
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