«Челси» хочет за Мосеса десять миллионов, «Вест Хэм» предлагает шесть

«Вест Хэм» планирует усилить свою атакующую линию, и основной трансферной целью клуба является нападающий Виктор Мосес из «Челси».

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич давно интересуется Мосесом и считает, что тот мог бы стать хорошим подкреплением для «молотобойцев». Сообщается, что они уже сделали «Челси» предложение в размере шести миллионов фунтов.

Однако «Челси» хочет получить за своего футболиста десять миллионов, и клубы пока не пришли к соглашению. Переговоры продолжаются.

Два последних сезона Мосес провел в аренде в «Ливерпуле» и «Сток Сити». В составе «гончаров» он 19 раз выходил на поле в прошлом розыгрыше АПЛ, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.