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    • «Челси» хочет за Мосеса десять миллионов, «Вест Хэм» предлагает шесть

    «Челси» хочет за Мосеса десять миллионов, «Вест Хэм» предлагает шесть

    «Вест Хэм» планирует усилить свою атакующую линию, и основной трансферной целью клуба является нападающий Виктор Мосес из «Челси».

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич давно интересуется Мосесом и считает, что тот мог бы стать хорошим подкреплением для «молотобойцев». Сообщается, что они уже сделали «Челси» предложение в размере шести миллионов фунтов.

    Однако «Челси» хочет получить за своего футболиста десять миллионов, и клубы пока не пришли к соглашению. Переговоры продолжаются.

    Два последних сезона Мосес провел в аренде в «Ливерпуле» и «Сток Сити». В составе «гончаров» он 19 раз выходил на поле в прошлом розыгрыше АПЛ, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    25.08.2015 21:27
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    Комментарии (2)
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    Eden-Hazard_17
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    Пусть 8 сделают, не тебе не мне.
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    ologreds
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