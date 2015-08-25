«Урал» опроверг отставку Гончаренко

«Урал» опубликовал официальное заявление по поводу появившихся слухов об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Сегодня многими СМИ была растиражирована информация, согласно которой главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко принял решение покинуть екатеринбургскую команду. Руководство клуба рассматривает подобные информационные вбросы как попытку дестабилизировать ситуацию внутри команды, которая в штатном режиме готовится к предстоящему ответственному матчу против «Терека». Футбольный клуб «Урал» также возмущен попытками некоторых СМИ объяснить не подтвержденную информацию об уходе Виктора Гончаренко различными факторами, противоречащими духу честной игры. Такие домыслы считаем клеветой, направленной на то, чтобы очернить имидж клуба — клуба, который всегда исповедовал и будет исповедовать принципы фэйр-плей.

Официально заявляем: Виктор Гончаренко остается главным тренером «Урала». Просим СМИ впредь воздержаться от публикации официально не подтвержденной клубом информации и сообщаем, что обо всех изменениях в тренерском штабе команды клуб всегда оперативно сообщает на своем официальном сайте и других информационных ресурсах», – говорится в заявлении клуба.