«Бавария» провела переговоры по трансферу де Брюйне

«Бавария» и «Вольфсбург» в Мюнхене провели переговоры по трансферу полузащитника Кевина де Брюйне. «Волки» не хотят отпускать бельгийца этим летом, поэтому могут согласиться на предложение мюнхенского клуба. «Бавария» позволит де Брюйне доиграть этот сезон в «Вольфсбурге», а потом выкупит контракт полузащитника.

Сообщается, что никаких официальных переговоров с «Манчестер Сити» де Брюйне не вел, несмотря на предметный интерес «горожан» к игроку. Сам бельгиец не против вернуться в Англию, но не будет усложнять отношения с руководством «Вольфсбурга», если клуб откажется от предложения.