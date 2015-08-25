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    Гончаренко покинул «Урал»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко более не будет руководить клубом. Сегодня белорусский специалист написал заявление по собственному желанию и уже покинул расположение «шмелей».

    Отметим, Гончаренко подписал контракт с «Уралом» 14 июня. В шести матчах у руля екатеринбуржцев он добыл одну победу, две ничьи и трижды проиграл. На данный момент «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
    белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
    О причинах такого решения не сообщается.
    Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
    Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132

    Источник: Pressball

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    25.08.2015 14:25
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    Комментарии (23)
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    Greiba
    1440507919
    Президент ФК "Урал" опроверг отставку главного тренера Виктора Гончаренко "Ничего никто не покинул. Мало ли, кто и что пишет. Ни о каких отставках ничего не знаю, у нас все нормально"
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    SSV682
    1440512113
    Потеря для Упала. Гончаренко хороший тренер для отечественных команд.
    Ответить
    AK_Ronaldo_9_СпаМ
    1440513709
    О**ЕННЫЙспециалист!!! Без работы думаю не останется!
    Ответить
    Serjinho
    1440516344
    какая разница, кто тренирует клубы рпл. чемпионство все равно будут разыгрывать клубы с админресурсом, т.е. конюшня и бомжевик
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    Isaenkov
    1440519923
    Уйдет весной в ЦСКА на место Лени, которому придется уйти в сборную.
    Ответить
    Tocc
    1440521787
    Да все понятно Кубань! Кубаааань))) Говорят Кубань его зовет обратно
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    iBragim2102
    1440525446
    Для урала дело плохо,ведь урал идет в чемпе лучше чем при тархунове.
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    Aртемка
    1440535671
    плохо
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    ЖОРРО
    1440574753
    Жаль,если так...хороший тренер!
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    ologreds
    1694997316
    numo440245
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