Гончаренко покинул «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко более не будет руководить клубом. Сегодня белорусский специалист написал заявление по собственному желанию и уже покинул расположение «шмелей».
Отметим, Гончаренко подписал контракт с «Уралом» 14 июня. В шести матчах у руля екатеринбуржцев он добыл одну победу, две ничьи и трижды проиграл. На данный момент «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.
белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
белорусский наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко написал заявление по собственному желанию и уже покинул команду.
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132
О причинах такого решения не сообщается.
Гончаренко занимал пост главного тренера с 14 июня 2015 года.
Читать полностью: http://www.pressball.by/news/football/210132