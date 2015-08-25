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    Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».

    Напомним, де Хеа конфликтует с руководством «красных дьяволов» и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский «Реал». Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан «галактикос» была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.

    В первом матче против «Брюгге», который завершился победой «Юнайтед» со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.

    Источник: Skysports

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    25.08.2015 13:40
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    Комментарии (4)
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    piper65
    1440500709
    зря лвг его маринует. не продаст реал бейла за разумные деньги
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    olegiovchenko
    1440516223
    Ван Дамм,да подари ты эту шлюху Реалу.
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    RoyMakaay
    1440549503
    Раньше считал этого вратаря новой эрой, будущей легендой манкунов. Если парень пытается насолить команде который раскрыл его, я бы проучил зазнавшегося парнишку, на весь сезон в молодежку кинул бы, без тренировок. Мы же породили его талант, мы же и убьем его талант.
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    ologreds
    1694997316
    numo440243
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