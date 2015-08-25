Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».

Напомним, де Хеа конфликтует с руководством «красных дьяволов» и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский «Реал». Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан «галактикос» была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.

В первом матче против «Брюгге», который завершился победой «Юнайтед» со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.