Тренер «Валенсии»: «Не собираемся отсиживаться в обороне»

Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту перед ответным матчем с «Монако» отметил, что его команда не будет отсиживаться в обороне, несмотря на преимущество в два мяча.

«Мы не будем просто отстаивать свое преимущество. Мы будем играть на победу. Продолжим оказывать давление на «Монако» и постараемся не дать им шансов. «Монако» – замечательная команда. В прошлом сезоне она была близка к выходу в полуфинал. Это мастеровитая команда, которой удалось сохранить большинство ведущих игроков. Надеемся, победа станет первым шагом этой «Валенсии» на пути в светлое будущее. Вылетать из турнира мы не собираемся», – заявил Санту.

Напомним, первый поединок этих команд в Испании завершился победой «Валенсии» со счетом 3:1.