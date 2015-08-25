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    Слуцкий: «Один гол кардинально меняет все»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий провел пресс-конференцию перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Спортинга». Тренер армейцев отметил, что у его команды нет преимущества над соперником.

    «Не думаю, что наше превосходство в количестве сыгранных матчей даст нам преимущество. По крайней мере, в прошлом матче такого не произошло. Что касатеся состава, то окончательное решение мы примем сегодня вечером. «Спортинг» – очень сильная команда, и все в этом противостоянии будут решать нюансы. Интрига будет существовать до самого конца завтрашнего поединка

    Стратегия матча зависит от двух команд. И наша стратегия может не совпадать со стратегией соперника. Очень сложно сказать, как будет проходить матч. Преимущество у «Спортинга» есть, но оно зыбкое. Один забитый мяч кардинально меняет все», – заявил Слуцкий.

    Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 12:32
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Salamandr89
    1440495998
    ЦСКА нужно сразу настраиваться на то , что необходимо забивать 3 мяча, так как Акинфеев не может не пропустить 1 мяч))
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    джон базелон
    1440497053
    Удачи!
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    ФК Зенит всея Руси
    1440499555
    Считаю что задача по силам.
    Ответить
    RustB
    1440499772
    Лишь бы Акинфеев не пропустил!
    Ответить
    stas-kst
    1440499977
    думаю после игры в Лиссабоне сделает правильный вывод. Вряд ли тактика Спортинга будет как то кардинально отличаться
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    ЗЖМ
    1440500129
    последняя игра коней в Лиге)
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    abrek123
    1440502139
    1-0 в пользу ЦСКА если будет они пройдут спортинг.. главное чтоб вратарь у ЦСКА не пропустил не одного...
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    алекс88
    1440505170
    Дырявый акинфеев 100% пропустит,он же рекорд свой укрепляет,чтобы никто и близко не смог подойти,пока кони.Ваше место возле параши
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    Nesterenko
    1440565726
    Не нужна ЦСКА эта ЛЧ, идите в ЛЕ. Спарта издевалась над обороной, Спортинг только один забил а мог четыре, в групповом этапе опять позориться и занять 3-4 место? Зачем это нужно, никакие Думбия не помогут вечно...Российским клубам надо всем в ЛЕ, прежде всего нужно там стабильно (и без всякого мегавезения) доходить до полуфинала, а потом уже бодаться в ЛЧ.
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    ologreds
    1694997317
    numo440237
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