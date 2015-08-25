Слуцкий: «Один гол кардинально меняет все»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий провел пресс-конференцию перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Спортинга». Тренер армейцев отметил, что у его команды нет преимущества над соперником.

«Не думаю, что наше превосходство в количестве сыгранных матчей даст нам преимущество. По крайней мере, в прошлом матче такого не произошло. Что касатеся состава, то окончательное решение мы примем сегодня вечером. «Спортинг» – очень сильная команда, и все в этом противостоянии будут решать нюансы. Интрига будет существовать до самого конца завтрашнего поединка

Стратегия матча зависит от двух команд. И наша стратегия может не совпадать со стратегией соперника. Очень сложно сказать, как будет проходить матч. Преимущество у «Спортинга» есть, но оно зыбкое. Один забитый мяч кардинально меняет все», – заявил Слуцкий.

Напомним, что первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.