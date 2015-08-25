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    Лемос: «Билялетдинов после игры был очень горяч»

    Защитник «Рубина» Маурисио Лемос оценил игру своей команды в матче шестого тура РФПЛ «Зенитом» (1:3). Уругваец также рассказал о реакции на поражение главного тренера команды Рината Билялетдинова.

    «Это была не простая игра. Мы много оборонялись. После ответного гола мы играли лучше, почувствовали уверенность, но пропустили очень не обязательный гол и уже не смогли вернуться в игру.

    Что сказал Ринат Билялетдинов после матча? О, в раздевалке тренер был очень горяч. Был небольшой разбор, но основные положительные и отрицательные моменты мы разберем завтра.

    К матчу с «Работничками» восстановимся. Мы просто обязаны выходить в групповой этап Лиги Европы», – сказал Лемос.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2015 08:08
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    Комментарии (5)
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    ФК Зенит всея Руси
    1440481261
    Удачи с Работничками.
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    Тики-Так
    1440488812
    Очень белый,совсем горячий.
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    paparazzi-kazan
    1440517662
    ФНЛ все ближе.
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    майкл
    1440526979
    Все правильно пердив ждет
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    ologreds
    1694997318
    numo440214
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