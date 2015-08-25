Гаджиев:«Не жду от ужесточения лимита увеличения количества кандидатов в сборную. Это самообман»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что главной причиной снижения уровня чемпионата России стал финансовый кризис.Специалист уверен, что РФС должен разработать программу по развитию детско-юношеского футбола.

«Думаю, на снижении уровня чемпионата сказался не лимит, а финансовый кризис. Легионеры, украшавшие чемпионат России, уезжают. Им на смену приезжают иностранцы уже не столь высокого уровня — звезд может себе позволить «Зенит» и еще пара клубов. А некоторые в условиях вынужденной экономии все больше делают ставку на россиян. Конечно, это привело к падению зрелища и качества футбола. И пока трудно даже загадывать, когда мы последствия этого падения преодолеем. В том числе и потому, что новая формула лимита приписанных ей задач не решает.

От ужесточения лимита на иностранцев ждут увеличения кандидатов в сборную России. А это самообман. Дело в том, что игроки, выступающие за сборную, или которые в нее хотя бы вызываются, были на виду и при формуле «7+4». И появись в премьер-лиге новый футболист с высоким потенциалом, он бы там заиграл и национальной командой тоже был бы замечен. Сейчас количество постоянно играющих россиян увеличилось на 16, но это лишь количественное изменение.

Выбор хороших, подчеркну, хороших футболистов не станет шире. На их уровень мастерства реально повлиять не когда они приходят в профессиональные команды, а гораздо раньше. Для этого надо по всей стране создавать условия, обучать тренеров, централизованно контролировать их работу, поставить на поток селекцию во всех возрастах и тогда уже рассчитывать на приток молодых футболистов, готовых конкурировать с кем угодно. Всем этим должен заниматься РФС, но там, к сожалению, ни одна программа не доводится до конца. Подозреваю, что сейчас у РФС и вовсе нет никакой программы по развитию детско-юношеского футбола», – сказал Гаджиев.