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    Ринат Билялетдинов: «Качество игры – слабое утешение»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал интервью после поражения от «Зенита» (1:3) в матче шестого тура РФПЛ.

    «Не получилось забить второй гол. Возможно, при счете 2:1 игра сложилась бы по-другому. Сказалось мастерство игроков «Зенита». После второго забитого гола уверенность вернулась к петербуржцам, а мы не сумели снова сравнять счет и пропустили третий гол», – прокомментировал Билялетдинов ход встречи.

    Наставник признал, что «Рубин» провел качественный матч, однако радости по этому поводу не выразил.

    «Это слабое утешение. Хочется верить, что ребята наконец-то вышли из летней спячки. После поражения оптимистические нотки неуместны. Нужно извлекать положительные моменты и продолжать работать, брать пример с лучшей команды страны».

    Источник: Sports.ru

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    24.08.2015 21:21
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    Комментарии (2)
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    Medium 33
    1440449341
    Вышли из летней спячки? Скоро уже в зимнюю впадать))) Когда ж тебя уволят-то?
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    ologreds
    1694997320
    numo440177
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