РФПЛ. «Зенит» обыгрывает «Рубин»

В матче шестого тура РФПЛ петербургский «Зенит» на выезде переиграл казанский «Рубин» со счетом 1:3.

После поражения «Зенита» в прошлом туре и победы ЦСКА в туре нынешнем отрыв питерцев от армейцев составлял уже шесть очков, поэтому сегодня подопечным Виллаша-Боаша было необходимо побеждать измученный «Работничками» «Рубин». В первой половине встречи преимущество «Зенита» было ощутимым, хотя и вылилось всего в один гол: на 15-ой минуте скидкой Витселя воспользовался Шатов.

Во втором тайме питерцы перешли на контратакующую игру, за что и были наказаны Динияром Билялетдиновым на 71-ой минуте – 1:1. Радоваться казанцам долго не пришлось: гости добавили, у уже через шесть минут Халк отличным ударом вновь выводит «Зенит» вперед, а вскоре после этого Шатов делает дубль и ставит точку в матче – 1:3.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Шатов, 15; 1:1 – Билялетдинов, 71; 1:2 – Халк, 77; 1:3 – Шатов – 84.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Котуньо (Эдуардо, 56), Лемос (Дядюн, 55), Билялетдинов, Камболов, Оздоев, Георгиев, Кверквелия, Канунников.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Шатов (Евсеев, 90+1), Юсупов, Витсель (Данни, 78), Хави Гарсия, Дзюба, Халк.

Предупреждения: Оздоев, 52; Хави Гарсия, 60; Канунников, 62; Кузьмин, 80

Судья: Михаил Вилков