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    РФПЛ. «Зенит» обыгрывает «Рубин»

    В матче шестого тура РФПЛ петербургский «Зенит» на выезде переиграл казанский «Рубин» со счетом 1:3.

    После поражения «Зенита» в прошлом туре и победы ЦСКА в туре нынешнем отрыв питерцев от армейцев составлял уже шесть очков, поэтому сегодня подопечным Виллаша-Боаша было необходимо побеждать измученный «Работничками» «Рубин». В первой половине встречи преимущество «Зенита» было ощутимым, хотя и вылилось всего в один гол: на 15-ой минуте скидкой Витселя воспользовался Шатов.

    Во втором тайме питерцы перешли на контратакующую игру, за что и были наказаны Динияром Билялетдиновым на 71-ой минуте – 1:1. Радоваться казанцам долго не пришлось: гости добавили, у уже через шесть минут Халк отличным ударом вновь выводит «Зенит» вперед, а вскоре после этого Шатов делает дубль и ставит точку в матче – 1:3.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Шатов, 15; 1:1 – Билялетдинов, 71; 1:2 – Халк, 77; 1:3 – Шатов – 84.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Котуньо (Эдуардо, 56), Лемос (Дядюн, 55), Билялетдинов, Камболов, Оздоев, Георгиев, Кверквелия, Канунников.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Шатов (Евсеев, 90+1), Юсупов, Витсель (Данни, 78), Хави Гарсия, Дзюба, Халк.

    Предупреждения: Оздоев, 52; Хави Гарсия, 60; Канунников, 62; Кузьмин, 80

    Судья: Михаил Вилков

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 20:51
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    Комментарии (34)
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    майкл
    1440440483
    Снова татар отмели , когда же била уберут и его шлак
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    Dynamite1923
    1440440558
    Зенит победил заслуженно и красиво. Очень радует что забивает Шатов, ну а Халк свою зарплату получает не зря, о чем свидетельствует уровень его игры. Рубин конечно не тот, что раньше, но наверное где-то к матчу с Динамо вернутся на былой уровень. Удачи Рубину в матче с Работничками!!!
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    roman230582
    1440440698
    Рубин уже не тот, Зенит с победой. Снова ЦСКА с Зенитом будут главными претендентами на чемпионство
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    Андрей Казак
    1440442256
    И тем не менее - Рубин при Бердыеве был классной командой! Трудно даже сравнивать эти два Рубина. Отставка Бекиевича - огромный косяк Минниханова! Не пора ли признать свои ошибки!??
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    Зенит 2015
    1440455886
    Зенит с победой! Почему Рубин не играл с Работничками как сегодня, или с теми же конями? Победы Рубину в ответной игре с македонцами.
    Ответить
    Димон Алма-Ата
    1440473696
    Как же не хватает прежнего Рубина
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    Leo28
    1440482162
    Щас главное для всех чтоб рубин прошел в группу ЛЕ тогда будем всем составом в группах !!! Очелов под наберем хоть !
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    n272nm
    1440488534
    Жаль Рубин. Хорошая была команда.
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    abrek123
    1440502694
    харе вам вспоминать при Бердыеве после его ухода и все игроки разбежались по клубам даже зенит покупал у рубина игроков.. теперь строят новый рубин или развалят в конец как анжи пару лет назад...
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    ologreds
    1694997320
    numo440175
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