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    • Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Кубань» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Кубань» – на «Бомбардире»

    Ни «Кубань», ни «Крылья» не одержали еще ни единой победы в текущем розыгрыше РФПЛ. После пяти сыгранных туров «волжане» опережают «казаков» на одно очко. Краснодарский клуб однозначно будет пытаться побеждать в гостях, чтобы выйти из зоны вылета, но выиграть в Самаре – задача явно не из легких.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 16:15
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    Комментарии (2)
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    serega99
    1440427553
    Крылья Советов одержали победу в Махачкале в 1 туре со счетом 0:1!
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    ologreds
    1694997322
    numo440154
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