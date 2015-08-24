Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Кубань» – на «Бомбардире»

Ни «Кубань», ни «Крылья» не одержали еще ни единой победы в текущем розыгрыше РФПЛ. После пяти сыгранных туров «волжане» опережают «казаков» на одно очко. Краснодарский клуб однозначно будет пытаться побеждать в гостях, чтобы выйти из зоны вылета, но выиграть в Самаре – задача явно не из легких.

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