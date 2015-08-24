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    • В случае перехода Ярмоленко в зарубежный клуб черниговская ДЮСШ заработает 50 тысяч

    В случае перехода Ярмоленко в зарубежный клуб черниговская ДЮСШ заработает 50 тысяч

    В случае перехода нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в зарубежный клуб, черниговская детско-юношеская школа, в которой футболист начинал карьеру, заработает 50 тысяч долларов. На эти деньги в школе хотят построить футбольное поле.

    Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и «Эвертон» договорились о трансфере футболиста, но в последний момент киевляне проявили неуступчивость, после чего переговоры были свернуты. Вчера появилась информация, что «ириски» вместо украинца могут приобрести полузащитника «Шахтера» Бернарда.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    24.08.2015 10:29
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    Комментарии (3)
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    roman230582
    1440403176
    Черниговская ДЮСШ наверно сильно переживают за срыв трансфера
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440417161
    Да какое поле построят они???ТОЛЬКО ЕСЛИ МИННОЕ
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    ologreds
    1694997324
    numo440125
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