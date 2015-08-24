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    • Венгер: «Ливерпуль» отказался продать нам Суареса, поэтому я не испытываю к ним сочувствия»

    Венгер: «Ливерпуль» отказался продать нам Суареса, поэтому я не испытываю к ним сочувствия»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что он не испытывает сочувствия к сопернику в связи с переходом полузащитника Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль» сам принимает решения. Они отказались продать нам Суареса, поэтому я не испытываю сочувствия к ним. Лично я высоко оцениваю Стерлинга. Во время сезона он ведет себя тихо и не делает глупых заявлений. Он качественный игрок. Они приобрели Фирмино. У него похожий стиль. Посмотрим, что он сможет показать», – сказал Венгер..

    Источник: Goal.com

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    24.08.2015 10:04
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    Комментарии (5)
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    roman230582
    1440403310
    А нужно ли Ливерпулю сочуствие Венгера
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    firewing
    1440406462
    Странный комментарий от Венгера - при чём здесь сочувствие? Клуб заработал и всё...
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    sir Alex
    1440410722
    Ливерпулю пох.. на чье-то мнение. Как и всем, должно быть
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    Martini1987
    1440414387
    Фигню какую-то написали тут, неужели тем не осталось других, ведь на лицо, что Венгер - фейковый, уважающий себя тренер такую ересь нести не будет.
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    ologreds
    1694997324
    numo440123
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