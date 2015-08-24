Диарра: «Хочу доказать, что могу играть на высоком уровне»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра, известный российским болельщикам по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», поделился впечатлениями от игры своей команды в матче третьего тура Лиги 1 против «Труа». Команда Диарра одержала уверенную победу со счетом 6:0, а Лассана отметился забитым голом.

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«Честно говоря, после 14 месяцев вне футбола мне хотелось доказать, что я всe ещe могу играть на высоком уровне – хотя бы ради людей, работавших со мной на протяжении этого времени. Но самое важное – что «Марсель» одержал победу после двух поражений на старте. Мы были уверены, что можем и должны играть лучше. Голевая комбинация, которую я завершил, была наигранной на тренировках. К счастью, мне всe удалось. «Велодром» замечательно встретил меня, и мы подарили им великолепную победу», – цитирует Диарра L'Equipe.