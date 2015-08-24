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    • Главный тренер «Газовика»: «Первый раз вижу, чтобы судья с такой скоростью убегал с поля»

    Главный тренер «Газовика»: «Первый раз вижу, чтобы судья с такой скоростью убегал с поля»

    Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов оценил игру своей команды в матче восьмого тура первенства ФНЛ против «Томи». Специлист подчеркнул, что цель его команды – выигрывать в каждом матче.

    «В принципе, равные команды, и поэтому была такая тяжелая игра. Знаем, как сейчас «Томь» играет: в этом году они немножко упростили игру, играют больше в длинную передачу – на Санаю и на Погребняка. Мы к этому готовились и справились. В первом тайме у нас было три 100-процентных голевых момента, то у Томска за всю игру таких не было, хотя было очень много подходов, навалов, напряжения, но до голевых моментов не доходило. Было очень много прицельных ударов из-за штрафной площади, но вратарь у нас справлялся, и не было каких-то супер сэйвов. Мы, как только доходили до штрафной соперника, то каждый раз что-то создавали, и в целом я доволен игрой нашей команды.

    А гол – это несчастный случай, и про судью на линии я вообще молчу: первый раз вижу, чтобы судья с такой скоростью убегал с поля, наверное, чувствует свою вину. Но это пусть они разбираются. А в целом – Томск, видно, что претендует на выход в Премьер-лигу и заслуженно победил.

    Вам показалось, что мы подсели? Нет Я не знаю, с чего это пошло, были замены, может быть в такую игру тяжело входить. Может быть, мы чуть ниже стали играть, так как Томск играет только длиной. Поэтому нам приходилось садиться к собственной штрафной, чтобы выигрывать подборы, что мы и делали.

    Какие наши задачи ? Мы все озвучили. Наша цель – выигрывать в каждом матче», – .сказал Евдокимов.

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    24.08.2015 07:31
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