Непомнящий о матче с «Газовиком» : «В таких матчах важнее результат»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура первенства ФНЛ против «Газовика». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу томичей.

«Очень непростой матч, с командой, которая по праву является лидером в этом сезоне. Не скажу, что качество меня удовлетворило, но, наверное, в таких матчах это не так важно – важнее результат. Поэтому, если смотреть на игру, то первый тайм мы сыграли не в тот футбол, который предполагался. В перерыве это удалось обсудить, и второй тайм мы играли, по меньшей мере, не хуже, чем соперник и имели несколько моментов. Тогда как в первом тайме все было так зыбко – у наших ворот создавались моменты, а мы сами – нет. Очень важно, что мы в такой трудной игре добились победы, и удача к нам повернулась, очевидно, мы ее заслужили.

Сегодня пришлось пойти на то, чего от меня давно хотели – мы играли в том числе и от соперника, так как мы знаем насколько опасен «Газовик» в быстрых ответных атаках, у них опасна первая линия, индивидуально очень сильная. Пришлось и числом, в том числе, защищаться. А по составу у нас пока нет баланса между теми, кто умеет, и кто не умеет это делать. Конечно, хочу отметить, что у нас сейчас существует некоторая проблема в составе – у нас отсутствуют три игрока, на которых я очень рассчитывают, имею в виду Джиоева, Нехайчика и Пугина. Все они травмированы», – сказал Непомнящий..