Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Непомнящий о матче с «Газовиком» : «В таких матчах важнее результат»

    Непомнящий о матче с «Газовиком» : «В таких матчах важнее результат»

    Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура первенства ФНЛ против «Газовика». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу томичей.
    «Очень непростой матч, с командой, которая по праву является лидером в этом сезоне. Не скажу, что качество меня удовлетворило, но, наверное, в таких матчах это не так важно – важнее результат. Поэтому, если смотреть на игру, то первый тайм мы сыграли не в тот футбол, который предполагался. В перерыве это удалось обсудить, и второй тайм мы играли, по меньшей мере, не хуже, чем соперник и имели несколько моментов. Тогда как в первом тайме все было так зыбко – у наших ворот создавались моменты, а мы сами – нет. Очень важно, что мы в такой трудной игре добились победы, и удача к нам повернулась, очевидно, мы ее заслужили.
    Сегодня пришлось пойти на то, чего от меня давно хотели – мы играли в том числе и от соперника, так как мы знаем насколько опасен «Газовик» в быстрых ответных атаках, у них опасна первая линия, индивидуально очень сильная. Пришлось и числом, в том числе, защищаться. А по составу у нас пока нет баланса между теми, кто умеет, и кто не умеет это делать. Конечно, хочу отметить, что у нас сейчас существует некоторая проблема в составе – у нас отсутствуют три игрока, на которых я очень рассчитывают, имею в виду Джиоева, Нехайчика и Пугина. Все они травмированы», – сказал Непомнящий..

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997324
    numo440106
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+