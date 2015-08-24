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    • Аллегри: «В основном мы играли хорошо, но к концу встречи устали»

    Аллегри: «В основном мы играли хорошо, но к концу встречи устали»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что недоволен тем, как его команда провела концовку встречи первого тура Серии А против «Удинезе» (0:1). Неудачную игру в заключительные минуты матча специалист объяснил усталостью футболистов.
    «Мы начали хорошо, но потом стали действовать неорганизованно и поспешно. Нам нужно качественнее завершать эпизоды. Мы устали к концу игры, поскольку в течение 70 минут играли с большой интенсивностью, и «Удинезе» воспользовался этим в контратаке. Результат может навести на мысль, будто «Ювентус» играл ужасно, но мы, в основном действовали хорошо», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2015 06:56
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