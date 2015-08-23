Серия А. «Ювентус» проиграл «Удинезе»

Первый тур чемпионата Италии проходит не без неожиданностей. Действующий чемпион страны и обладатель кубка, финалист Лиги чемпионов и наверняка главный фаворит нового сезона «Ювентус» потерпел поражение в своем первом матче. «Удинезе» открыло счет уже в концовке, Сирил Теро переправил сферу в сетку ворот на 78 минуте, и этого гола оказалось достаточно, чтобы не дать «старой синьоре» взять очки на домашнем стадионе.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

Ювентус (Турин) – Удинезе (Удине) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Теро, 78.