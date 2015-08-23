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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Удинезе»

    Первый тур чемпионата Италии проходит не без неожиданностей. Действующий чемпион страны и обладатель кубка, финалист Лиги чемпионов и наверняка главный фаворит нового сезона «Ювентус» потерпел поражение в своем первом матче. «Удинезе» открыло счет уже в концовке, Сирил Теро переправил сферу в сетку ворот на 78 минуте, и этого гола оказалось достаточно, чтобы не дать «старой синьоре» взять очки на домашнем стадионе.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Ювентус (Турин) – Удинезе (Удине) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Теро, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 21:00
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    Комментарии (20)
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    JohnJuve
    1440354115
    Схема 3-5-2 опасна для контратак!Тем более с новыми игроками!
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    NORILSK 24
    1440354181
    Да не неожиданный результат....Ну Юве все равно сильнее,хотя будет тяжело без Пирло,Видаля,и Карлитоса
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    Sinister333
    1440354310
    зачем покупать игроков за 32 и 26 лямов Дибалу и Алекса Сандро, чтоб одного на замену, другого в запасе????Евра, Падоин, Исла, Льоренте- это основа сегодняшнего Юве, ну тогда явно нам не быть в 8-ке лучших Европы!Макс, у нас же классные игроки у есть-завтра еще Куадрадо присоединится,давай...........
    .......
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    NORILSK 24
    1440354930
    При всем уважением к Юве,и болельщикам,вот почему Лорьенте оставить в запасе,а с первых минут выпускать эту хорватскую чучелу,который из 5моментов один может реализует
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    95-shishani-95
    1440357821
    Зря купили Манджукича! Играть не может, только провоцировать умеет!
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    iBragim2102
    1440366012
    Кьелини позволил навесить, а барцалье решил не доигрывать эпизод до конца, это о голе, понастоящему худший игрок матча, если не брать ислу, который вышел в конце, это дибала, не понятно что он делал на поле, куда навешивал, итогом стало потеря им мяча и голевая атака, но вообщем здесь я не вижу вины игроков, здесь вина Аллегри,которого надо было выгонять после финала лч!
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    Харченко
    1440395136
    Да уж.
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    89388900185
    1440402408
    ИНТЕР выграл форза ИНТЕР соперники потеряли очки
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    Анжи_Монако_05
    1440538376
    Беда будет в этом сезоне у юве. Тевесу замену так и не купили.
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    ologreds
    1694997328
    numo440065
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