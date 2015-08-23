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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»

    «Манчестер Сити» в этом сезоне твердо намерен забрать титул чемпионов Англии обратно из Лондона, и свои намерения команда подтверждает делом, а не словом. «Горожане» сумели одержать третью победу подряд в новом чемпионате, и в этом туре смогли единолично возглавить турнирную таблицу по крайней мере до окончания матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем». В матче с «Эвертоном» «Манчестер Сити» обеспечили победу голы Александра Коларова и Самира Насри во втором тайме встречи.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

    Эвертон (Ливерпуль) – Манчестер Сити – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Коларов, 57; 0:2 — Насри, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 19:59
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    Комментарии (6)
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    Caesar555
    1440349471
    Очень хорошо играет МС в первых турах. Посмотрим, что будет дальше.
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    Гаго
    1440349528
    Пока еще рано что-либо утверждать.
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    SamW888
    1440349908
    Достойно выступили
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    95-shishani-95
    1440357623
    Молодцы! С победой! Удачи!
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    Kristfr
    1440358256
    сити чемп сто пудов
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    ologreds
    1694997328
    numo440055
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