Бундеслига. «Боруссия» Д не оставила шансов «Ингольштадту»

Дортмундская «Боруссия» во втором туре чемпионата Германии играла в гостях против еще скромного и неумелого новичка турнира. Он, в свою очередь, не сумел ничего противопоставить более именитому сопернику. Подопечные нового тренера Томаса Тухеля «отгрузили» четыре безответных мяча. Пока что при этом наставнике коллектив играет ничуть не хуже, чем при его предшественнике Юргене Клоппе.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Ингольштадт — Боруссия (Дортмунд) — 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 — Гинтер, 55; 0:2 — Ройс, 60 (с пенальти); 0:3 — Кагава, 80; 0:4 — Обамеянг, 90+1.