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    • Бундеслига. «Боруссия» Д не оставила шансов «Ингольштадту»

    Бундеслига. «Боруссия» Д не оставила шансов «Ингольштадту»

    Дортмундская «Боруссия» во втором туре чемпионата Германии играла в гостях против еще скромного и неумелого новичка турнира. Он, в свою очередь, не сумел ничего противопоставить более именитому сопернику. Подопечные нового тренера Томаса Тухеля «отгрузили» четыре безответных мяча. Пока что при этом наставнике коллектив играет ничуть не хуже, чем при его предшественнике Юргене Клоппе.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Ингольштадт — Боруссия (Дортмунд) — 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 — Гинтер, 55; 0:2 — Ройс, 60 (с пенальти); 0:3 — Кагава, 80; 0:4 — Обамеянг, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 18:31
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    Комментарии (5)
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    REKORDMEISTER
    1440345274
    Ой как Дортмунд бомбить будет в этом году только бы травм не было-бы
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    Caesar555
    1440349557
    Боруссия радует.
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    roman230582
    1440350962
    Что с ними сделает Бавария тогда
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    joma130988
    1440351381
    хооохохооо
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    ologreds
    1694997328
    numo440049
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