Галлиани намекнул, что Балотелли вернется в «Милан»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани намекнул, что форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли в скором времени вернется в команду.

«Я не могу ничего комментировать. Но могу сказать, что некоторые влюбленности не проходят, они возвращаются со временем. А мы с Берлускони романтики», – цитирует Галлиани итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Отметим, сегодня стало известно о том, что Балотелли точно покинет команду на следующей неделе. Форвард отправился во Флоренцию на переговоры с одним из итальянских клубов. Договор новой командой будет подписан на правах аренды.