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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Уфу»

    Московский «Локомотив» в поединке шестого тура РФПЛ не пощадил «Уфу». «Железнодорожники» ехали в Башкирию на правах фаворита, и они его подтвердили. На 6-й минуте счет открыл Умар Ниассе. Его сватают в турецкий чемпионат, однако он остается верен российскому клубу. В первом тайме также отличился Алан Касаев. Через десять минут после начала второй половине красную карточку получил Сильвестр Игбун за удар локтем по голове своего соперника. Разгромным же счет сделал Неманья Пейчинович.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Ниассе, 6; 0:2 – Касаев, 35; 0:3 – Пейчинович, 80.

    Уфа: Юрченко, Кацалапов (Пури, 46), Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Фомин, 65), Марсиньо, Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.

    Локомотив: Гильерме, Денисов (Логашов, 86), Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов (Ал. Миранчук, 81), Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе (Майкон, 73).

    Предупреждения: Кацалапов, 10; Игбун, 37; Засеев, 52; Тумасян, 62.

    Удаление: Игбун, 57 (вторая ж.к.).

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 15:23
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    Комментарии (13)
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    nice_taste
    1440332877
    давно ли 3-0 разгромом считается?
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    Fedor Caligula
    1440332931
    С уверенной победой)))
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    Антибиотик
    1440335626
    С победой! Игроки и болельщики поздравили главного тренера с Днем рождения! Уфе удачи!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440341097
    СЛУЦКИЙ ВРОДЕ ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ....НО КАК ОН НЕ ВЗЯЛ В СБОРНУЮ КАСАЕВА...ПРОВОДЯЩЕГО ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ НУ ПРОСТО ЗДОРОВО И ОДНОГО ИЗ НЕМНОГИХ УМЕЮЩИХ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН
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    bacardpsic
    1440341833
    Локомотив приехал со своим судьей сегодня, свистел не по делу
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    Зенит 2015
    1440345593
    Локомотив с уверенной победой! Неужели Смородская скоро перестанет ходить в раздевалку к футболистам и начнёт ходить в сауну с престарелыми сенаторами?
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    kixer
    1440346911
    С Победой Паравозы!!!! Но нельзя расслабляться, Уфа и правда никакая была. А судья наоборот еще жалел их и много чного карточек не показал, хотя было за что
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    ologreds
    1694997331
    numo440025
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