РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Уфу»

Московский «Локомотив» в поединке шестого тура РФПЛ не пощадил «Уфу». «Железнодорожники» ехали в Башкирию на правах фаворита, и они его подтвердили. На 6-й минуте счет открыл Умар Ниассе. Его сватают в турецкий чемпионат, однако он остается верен российскому клубу. В первом тайме также отличился Алан Касаев. Через десять минут после начала второй половине красную карточку получил Сильвестр Игбун за удар локтем по голове своего соперника. Разгромным же счет сделал Неманья Пейчинович.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Ниассе, 6; 0:2 – Касаев, 35; 0:3 – Пейчинович, 80.

Уфа: Юрченко, Кацалапов (Пури, 46), Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Фомин, 65), Марсиньо, Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.

Локомотив: Гильерме, Денисов (Логашов, 86), Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов (Ал. Миранчук, 81), Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе (Майкон, 73).

Предупреждения: Кацалапов, 10; Игбун, 37; Засеев, 52; Тумасян, 62.

Удаление: Игбун, 57 (вторая ж.к.).

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).