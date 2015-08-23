Видеотрансляция матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини перед началом сезона заявил, что второй год без титула будет считаться для команды провалом. «Горожане» не стали долго раскачиваться и с первых матчей начали доказывать свои притязания на трофей. Две игры – две победы с одинаковым счетом 3:0 отлично подтверждают амбиции «Сити». Однако выезд в Ливерпуль точно легким не будет. «Ириски» демонстрируют результативную игру, сокрушив в прошлом туре в гостях «Саутгемптон» и также со счетом 3:0, а лидер команды бельгиец Ромелу Лукаку находится в отличной форме.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!